Covid-19, Francia: tra proteste e approvazioni, Pass obbligatorio in bar e viaggi

09:26 – Da oggi, Lunedì 9 Agosto 2021, i cittadini francesi dovranno mostrare il Green Pass per poter accedere ai bar, ai ristoranti e per poter viaggiare in treno e aereo. Tale decisione vuole incoraggiare i francesi a vaccinarsi al fine di fermare una quarta ondata di contagi da Coronavirus. Il pass viene generato automaticamente, scrive AL-JAZEERA, “da un ciclo completo di vaccinazioni, da un recente test del virus negativo o da una guarigione da COVID-19“, e viene racchiuso in un QR Code. Questo fine settimana, tuttavia, sono scese in piazza 237.000 di persone in tutta la Francia per contrastare l’obbligatorietà del Green Pass. Le nuove regole resteranno in vigore fino a Novembre 2021, ma secondo gli oppositori, esse invadono “le libertà civili in un paese in cui la libertà individuale è apprezzata“. Se da una parte i cittadini sono contrari, dall’altra una cospicua percentuale di francesi ritiene che il Pass sia fondamentale per superare la Pandemia, infatti la Francia ha inoculato 76.692.570 dosi di vaccino. Dall’inizio della Pandemia sono stati registrati 6.371.349 casi di contagio da Coronavirus e 112.407 decessi, ma i numeri in ospedale restano sotto i massimi precedenti. (cit. AL-JAZEERA)

