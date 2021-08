Emergenza, Grecia: evacuate migliaia di persone per devastante incendio, cieli tinti di rosso

10:04 – Intorno alle 10:30 di ieri, Domenica 8 Agosto 2021, migliaia di persone hanno ricevuto l’ordine dal Governo Greco di evacuare l’isola di Evia e molte altre aree tra cui Pefki. Tale decisione è stata presa a seguito di un ingente incendio che sta devastando la Grecia, sull’isola di Evia in particolare non è rimasto più nulla, in quanto le fiamme imperversano da quasi una settimana. Le scene viste dai turisti e riportate sui social media sono “apocalittiche“, scrive BBC, in quanto il cielo si è tinto di rosso e l’aria è diventata quasi irrespirabile. Da giorni i Vigili del Fuoco, l’esercito e i volontari lottano per tentare di spegnere le fiamme, o almeno contenere i danni, mentre la Guardia Costiera allontana le persone dai luoghi a rischio. (cit. BBC)

SM