Giappone, Nagasaki: a 4 giorni da Hiroshima, commemorazione vittime Bomba A del 1945

09:48 – Dopo 4 giorni dalla commemorazione avvenuta a Hiroshima, anche Nagasaki ricorda la Bomba Atomica sganciata sulla città che ha procurato 74.000 vittime. Anche in questo caso, la commemorazione è avvenuta nella sobrietà, scrive ANSA, “durante la quale il sindaco ha chiesto alla comunità globale un nuovo trattato per una moratoria nucleare definitiva“. Il Primo Ministro Giapponese, Yoshihide Suga, ha deciso di impegnarsi per rendere il “mondo libero dalle armi nucleari“. Alle 11:02, ora locale, i pochi presenti hanno recitato una preghiera per le vittime della Bomba A, denominata “Fat Man”, caduta su Nagasaki il 9 Agosto 1945 alle 11:02. Tra i presenti, anche i sopravvissuti alla Bomba A e pochi dignitari, i limiti imposti dal Governo per evitare un aumento dei contagi non hanno permesso ad altre persone di presenziare alla cerimonia. (cit. ANSA)

SM