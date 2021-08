Palermo, si perde con l’auto in una zona impervia: salvata dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 4 del 7 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando di Palermo sono intervenuti per la ricerca di una donna di circa 55 anni, risultata dispersa nel territorio del comune di Belmonte Mezzagno. La donna, a causa del buio serale, aveva percorso per sbaglio un sentiero accidentato, perdendo completamente l’orientamento. Sul posto è giunta una squadra operativa, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con funzioni di coordinamento di tutte le forze in campo. In pochissimo tempo la donna è stata individuata e raggiunta in una zona impervia a bordo della propria auto in panne, in buone condizioni. Gli operatori hanno accompagnato la signora a valle dove l’attendevano i familiari e recuperato l’autovettura.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74128