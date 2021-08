Roma, arrestato cittadino nigeriano 53enne che molestava i passanti

Aveva mostrato i genitali in strada

Stava mostrando i genitali ai passanti, il nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato domenica pomeriggio in zona Esquilino. A chiamare il NUE la figlia di una signora che, mentre buttava l’immondizia, è stata avvicinata da un nigeriano di 53 anni, il quale si è calato i pantaloni e le ha mostrato i genitali. Immediatamente è arrivata la pattuglia del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, che ha trovato l’uomo ancora denudato mentre continuava a molestare i passanti con atti esibizionistici. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, lui si è divincolato nel tentativo di fuggire ma è stato prontamente bloccato e fatto salire sull’auto di servizio che ha preso a calci: irregolare sul territorio nazionale e con svariati precedenti a suo carico, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato, oltre ad essere stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/19986110f5db8b227797583051