Vaccino. Sileri: Già prima dose a 65% italiani, non preoccupano contagi

Pronti per la terza dose dopo il via libera da enti regolatori

(DIRE) Roma, 9 Ago. – “Il numero delle persone che hanno almeno una dose di vaccino sono 40 milioni, ovvero il 65% della popolazione, quindi non sarei preoccupato dal numero di contagi, non perché non vi siano ma perchè avvengono soprattutto tra la prima e la seconda dose. Hanno comunque sintomi molto lievi o nessun sintomo e quindi le cose stanno andando molto bene, il problema sono le persone over 50 che ancora non hanno fatto neanche una somministrazione. Come ha detto anche il commissario Figliuolo, invece tra i giovani, in molti stanno aderendo”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nel programma tv ‘Estate in diretta’ su Rai 1. “Terza dose di vaccino, quando ci sarà? É verosimile che vi sarà, a completamento del ciclo vaccinale però e partendo da coloro che sono più fragili, attendiamo indicazioni dagli enti regolatori- spiega Sileri – Siamo in tempo quindi per organizzare la terza dose, la stessa macchina che stiamo utilizzando per questo ciclo vaccinale sarà impiegata anche per il richiamo”. (Org/ Dire) 18:24 09-08-21