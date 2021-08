Genova, doppio intervento per i Vigili del Fuoco

Nella mattinata dell’11 Agosto, la squadra del distaccamento di Rapallo è intervenuta in autostrada A12 in direzione La Spezia, per l’incendio di un camion nella galleria San Agostino. Il primissimo intervento è stato effettuato dall’autista del mezzo con un estintore e, successivamente, la squadra giunta sul posto ha estinto completamente le fiamme e posto in sicurezza l’area. Disagi alla circolazione.

Nello stesso tempo la squadra del distaccamento di Chiavari, con il supporto della squadra dedicata all’attività antincendio boschivo proveniente da Genova, dei volontari del Radio Club Levante e dell’ Eli Genova con elicottero coordinati dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), sono intervenuti per l’incendio di un canneto vicino ad alcune abitazioni. Il rapido intervento ha permesso di limitare l’estensione delle fiamme e preservare le abitazioni.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74228