La siciliana Simona Gullotta vince “Nuovi Talenti per la Moda 2021”

Grande successo per il Concorso nazionale “Nuovi Talenti per la Moda”. Creatività, originalità e manifattura nel segno dello stile e dell’eleganza. Questi gli elementi che hanno caratterizzato la quinta edizione della kermesse che ha lo scopo di individuare e premiare stilisti emergenti, e di valorizzarne il talento coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato made in Italy. La manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Reggina del Comune e della Città Metropolitana, con il patrocinio della Regione Calabria e della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, organizzata dall’Associazione “Le Tele di Aracne”, si è svolta nell’ incantevole scenario dell’Arena sul lungomare di Reggio Calabria ed è stata presentata da Marilena Alescio e Consolato Malara.

Un susseguirsi di emozioni per gli stilisti finalisti che hanno proposto le loro idee di eleganza e creatività dinanzi ad un folto pubblico e ad una giuria tecnica, formata da professionisti del settore.

Dodici i finalisti in gara con le loro creazioni: Elena Aiello, Simone Fotia, Marica Giustra, Simona Gullotta, Happy Iyare, Salvatore e Antonino Jasha, Martina Princi, Marianna Romeo, Melania Salpietro, Genny Spadea, Fabiana Timpani, Deborah Ventura.

A valorizzare ancor di più i modelli proposti sono state le acconciature curate da Domenico Bonfiglio con il suo staff e il make up di Elisa Trunfio.

Lo stile e l’eleganza sono state protagoniste della manifestazione, infatti, alle uscite dei finalisti si sono alternati dei quadri moda dello stilista reggino Franco Violo che svolge la sua attività a Milano, e di Pietro Monterosso, giovane stilista Eufemiese, diplomato al Polimoda di Firenze.

Tante le emozioni che hanno arricchito l’evento, a partire dalle performance musicali delle giovani cantanti Fabiana Princi vincitrice del Premio Mia Martini 2017, e Martina Franco vincitrice di numerosi concorsi a livello locale e nazionale.

Molto apprezzata l’esibizione di Nicolas Mauro e Ravaz con il loro frizzante pezzo Hip Hop “Champagne”, che sta spopolando su tutti i social.

Nel corso della serata sono stati consegnati dei riconoscimenti a Mario Cardia, consigliere comunale delegato ai grandi eventi e all’Estate Reggina, per il comune e città Metropolitana di Reggio Calabria, a Enzo Leotta in rappresentanza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto e Consiglio Regionale della Calabria. Un riconoscimento anche per Reggio Tv la televisione ufficiale dell’evento, ritirato dalla giornalista Melania Lingria. Un riconoscimento consegnato alla conduttrice tv Dominga Pizzi, in rappresentanza della Graziano Tomarchio Production Italia Reportage.

A decretare i vincitori, una prestigiosa giuria composta da stilisti ed esperti professionisti del settore: Gli stilisti Lilly Spina, Pierpaolo Cassone, Valentina Versace, Franco Violo, Maria Morabito, Corrado Mollica, la costumista Mariella Costarella, il patron del Premio Mia Martini Nino Romeo e la responsabile per la Calabria dell’Accademia Nazionale Sartori di Roma Mimma Tripoli.

Vincitrice della quinta edizione è stata la siciliana Simona Gullotta alla quale è andata come premio una borsa di studio del valore di € 500,00. Seconda classificata la Fabiana Timpani di Taurianova (borsa di studio di € 300,00), terzo classificato la coppia campana Salvatore e Antonino Jasha (borsa di studio di € 200,00).

Il premio della critica è stato invece assegnato alla nigeriana Happy Iyare.

A tutti i finalisti è stato consegnato una medaglia e un attestato di merito offerti da Stanley Bet di Natale Marra.

Le borse di studio per i primi tre classificati sono state offerte da Big Mat Edilcondera Cuzzola, mentre il premio della Critica offerto dai F.lli Cogliandro Q8 Easy.

Gli scatti della kermesse sono stati affidati al fotografo ufficiale Antonio Pitea, le riprese video sono state invece curate da Antonio Rieto.

Straordinario il lavoro della coordinatrice Debora Fosso, e della brava collaboratrice Laura Sapone. Impeccabile il servizio d’ordine curato associazione “Le Aquile”.

Si conferma quindi anche in questa edizione 2021 il successo di Nuovi Talenti per la Moda. Una serata da incorniciare, dedicata alla moda e allo spettacolo. Qualità, classe, emozioni, fascino e, soprattutto, la costanza di una grande eleganza in ogni dettaglio, frutto di un perfetto lavoro svolto in sinergia da Anna Maria Manduci, Cettina Aloisio con i due impeccabili presentatori.