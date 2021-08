Marina di Gioiosa (RC). Ritrovato piccolo ordigno bellico in mare, allertati Carabinieri

E’ stato ritrovato in mare nella zona di Romanò a Marina di Gioiosa, in provincia di Reggio Calabria, un ordigno bellico, probabilmente una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento è avvenuto ad opera di un giovane che in un primo momento non si sarebbe reso conto della pericolosità dell’oggetto ritrovato in acqua e lo avrebbe portato con se in casa, solo successivamente dopo approfondite ricerche, compreso il possibile rischio avrebbe subito allertato i Carabinieri. Quest’ultimi adesso hanno messo in sicurezza l'”ordigno” sul lungomare direzione Nord di Marina di Gioiosa ed attendono il lascia passare della Prefettura di Reggio Calabria per farlo brillare.

