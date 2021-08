Sant’Eufemia d’Aspromonte si veste di moda

Si è concluso con grande successo il “Festival della Moda 2021” di Sant’Eufemia d’Aspromonte, organizzato dall’Associazione Regionale Sarti e Stilisti Calabresi in collaborazione con l’Accademia Nazionale Sartori di Roma.

Tante pagine di eleganza in un comune, quello di Sant’Eufemia, che dal 700 ha conosciuto una grande fioritura dell’artigianato locale. Rinomati erano i maestri cesellatori, orafi, ebanisti, calderai e ferrai. Dalla lavorazione della seta allo sviluppo dell’ arte dei tintori, fino all’eccellenza nella sartoria, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Ed è il 1965 quando alcuni sarti decidono di riunirsi per dare vita all’Associazione sarti eufemiesi. Un crescendo di successi ed iniziative nate con l’obiettivo di valorizzare il lavoro sartoriale ed artigianale.

A fare gli onori di casa il commissario straordinario Salvatore Del Giglio e il Presidente dell’Associazione Regionale Sarti e Stilisti Calabresi Domenico Fedele. Presente a questa edizione , Gaetano Aloisio Presidente dell’Accademia Nazionale Sartori di Roma che si è complimentato con gli stilisti presenti, sottolineando l’impegno dei consiglieri sarti calabresi facenti parte dell’organico. In passerella hanno sfilato le creazioni di Adriana Scopelliti, Antonino Campolo, Maria Morabito, Mimma Tripoli, Graziella Citroni, Roberta Contino, Pietro Monterosso, Francesco Servidio, Callisto, Maria Bagnato. Le acconciature ed il make up sono stati curati da Mana’ di Nadia Mastroieni. La serata è stata brillantemente condotta dalla giornalista Marilena Alescio. Non solo moda, ma anche musica con la giovanissima cantante Martina Franco e il rapper reggino Cresh. Partner ufficiale dell’ evento l’APGA “Associazione pasticcieri e gelatieri artigiani” che hanno deliziato il pubblico presente con una dolce degustazione. A fine serata, agli stilisti partecipanti è stato consegnato un attestato di merito insieme al premio per il più giovane fashion designer che è stato assegnato a Roberta Contino. La manifestazione è stata ripresa dalle telecamere di fashion & style tv e sarà trasmessa prossimamente su “La grande Italia”, canale nazionale 254 del digitale terrestre.