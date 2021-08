Alle 9.50 del 12 Agosto, due squadre del Comando di Forlì, sono intervenute in via Bidente, nel comune di Forlì, per incidente stradale. I Vigili del Fuoco hanno estratto una persona rimasta all’interno dell’abitacolo di un mezzo finito contro un albero per poi affidarlo al personale sanitario di Romagna Soccorso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74280