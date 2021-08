Savona. Contrasto all’immigrazione clandestina: un arresto

Questa notte, a Quiliano (Sv), i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un venticinquenne di origine afgana, sorpreso mentre stava facendo salire diversi cittadini stranieri su in TIR in sosta. Il mezzo si trovava in un area di servizio dell’autostrada A/10 e l’autista stava dormendo.

Sono ancora in corso le operazioni di identificazione dei venticinque migranti provenienti da Bangladesh e Afghanistan accompagnati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Nel contempo tutti i cittadini stranieri sono stati assistiti dalla Croce Rossa Italiana. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sono tuttora in corso indagini da parte degli investigatori, per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.