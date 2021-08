1.In verità, non mi son mai fermata: durante il primo lockdown ho terminato di scrivere la mia prima biografia, edita da Pathos Edizioni, di cui Michele Cucuzza ne ha curato la prefazione. Inoltre, i miei impegni, con radio e tv, non si sono affatto interrotti…ho condotto e presento due format radiofonici, su Radio for Music, diretto da Mastafive, rapper non chè produttore musicale mentre ad Odeon TV, Network Nazionale son stata alla guida di un salotto televisivo, il Caffè degli Artisti più due rubriche, Motorissimamente e I Maestri della pizza presto, in qualità di co-protagonista, nel film, “Seri sicura che la ami? “diretto da Cristiano Goffredo Miglioranza

2.È stato importante per la sottoscritta vivere varie forme di spettacolo e d’intrattenimento, dalla TV al cinema, dalla Moda alla Radio, ma il contatto, col pubblico, che ti regala la televisione è difficile da sostituire…per quanto sia innamorata, del ruolo di speaker radiofonica, la predilezione rimane sempre e comunque il piccolo schermo

3.Son trascorsi29anni. … preferisco rispondere alla domanda successiva

4.Cerco di essere il più versatile possibile: avendo lavorato in TV, radio, cinema e moda, mi sento pronta, per il debutto teatrale 5.La fede cristiana mi ha molto aiutato così come la progettualità; ho scoperto che avere interessi e piani ben precisi corrisponde ad una grande linfa vitale…gl’obbiettivi prefissati durante la mia detenzione, si stanno avverando… 6.Spesso,mi capita di sognare di scendere la scalinata, del Teatro Ariston di San Remo… ecco! Potrebbe essere il giusto regalo, per i miei prossimi50anni…

Sylvie Lubamba, in vacanza, in Puglia, si racconta alla redazione de ilMetropolitano.it