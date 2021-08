Bari, 2 giovani pregiudicati denunciati per ricettazione dalla Polizia di Stato

In nottata, a Ceglie, i poliziotti della Squadra Volanti hanno fermato e denunciato per ricettazione due giovani pregiudicati

A Ceglie del Campo, in nottata, i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP, hanno fermato e controllato due giovani pregiudicati a bordo di un ciclomotore; i due giovani, rispettivamente di 18 e 19 anni, erano in possesso di particolari articoli casalinghi del cui possesso non hanno saputo fornire alcuna motivo attendibile.

I due giovani sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Scientifica per il foto-segnalamento e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso.

Gli oggetti sono stati sequestrati e sono attualmente in corso gli accertamenti finalizzati a verificare responsabilità connessa alla dubbia provenienza degli oggetti, in relazione ai reati predatori commessi in abitazione in questi giorni in città.