Fatti di Musica 2021: tutto esaurito al Teatro dei Ruderi di Cirella per Valerio Lundini, personaggio televisivo dell’anno

In arrivo al Festival Subsonica, Aiello e Francesca Michielin

Dopo i successi di Barreca, Remo Anzovino e Giovanni Allevi all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, altra serata da incorniciare con il sold out di Valerio Lundini a Diamante, quarto appuntamento di Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna.

Il trentacinquenne attore comico, conduttore televisivo e musicista, ha fatto registrare un “tutto esaurito d’altri tempi”, come lo ha definito lo stesso Pegna, particolarmente soddisfatto per l’età media del pubblico: “Quando ho visto i report della prevendita, con un immediato exploit proprio di Lundini, rispetto ad altri nomi storici della musica e dello spettacolo, ho atteso di guardare fisicamente questo pubblico, anche perché in Calabria i nuovi fenomeni arrivano normalmente in ritardo. La sorpresa è stata nel vedere una fila interminabile di giovani tra i 18 e 35 anni, peraltro tutti correttamente muniti di green pass. Un evento che ha dimostrato l’evoluzione generazionale dello spettacolo di qualità, dello stesso pubblico e delle formule anche social per comunicare e avere successo. Sono stato felice di premiare Lundini, perché è realmente un artista straordinario, innovativo, dalla creatività e comicità apparentemente surreali ma irresistibili. Quando l’ho visto per la prima volta in tv, stentavo a credere che fosse vero!”.

Valerio Lundini, che ha ricevuto a Cirella il “Riccio d’Argento” del maestro orafo Gerardo Sacco, oscar del live, nella sezione riservata ai “Personaggi Televisivi dell’Anno”, ha presentato in prima assoluta e unica tappa in Calabria “Il mansplaining spiegato a mia figlia”.

Uno spettacolo imprevedibile che si è confermato puro divertimento per circa due ore, durante le quali il poliedrico conduttore di “La pezza di Lundini” su Rai 2, ha raccolto risate e applausi a scena aperta, fino ad una lunga standing ovation finale, con inevitabile attesa per autografi e foto.

Oltre al successo del suo programma assolutamente insolito e originale, Lundini ha sorpreso il pubblico televisivo anche all’ultimo Festival di Sanremo, dove è stato ospite insieme a Roy Paci per la serata cover a fianco di Fulminacci con il brano “Penso positivo” di Jovanotti. Lundini ha da poco pubblicato pure “Era meglio il libro”, la sua prima opera letteraria, confermando di essere un personaggio completo e geniale. Durante l’irresistibile spettacolo si è avvalso di un pianoforte, da buon musicista qual è (peraltro leader della band Lundini e i VazzaNikki), e di un megaschermo Led su cui sono state trasmesse immagini commentate in diretta e sono stati simulati collegamenti con strani inviati in sconosciute parti del mondo a commentare improbabili fatti di cronaca.

Il pezzo finale ispirato al musical “Grease” è stato un’autentica prova d’attore di eccezionale bravura e inventiva, una vera performance di grandissimo teatro comico, nuovo e sorprendente per la somma di cifre recitative sfoderate insieme, davanti ad un pubblico catturato e divertito.

Da sottolineare che Lundini ha tenuto lo spettacolo nonostante un piede ingessato per un infortunio che lo costringerà per qualche giorno ancora a stampelle e sedia a rotelle. Prodotto da Luigi Vignando, probabilmente lo spettacolo tornerà in Calabria nel festival di Ruggero Pegna anche questo inverno per un’unica data teatrale.

“Non vedevo il teatro dei Ruderi così gremito da tempo ed è stato bello riempirlo con uno spettacolo inedito, nello stile di un festival che per primo ha presentato al pubblico il meglio dello spettacolo musicale d’autore italiano – ha affermato Pegna – Questo teatro è una perla, come le altre location che scelgo per il mio festival. La Calabria ha un patrimonio enorme di beni paesaggistici e culturali, ma è necessario sostenere progetti ambiziosi e di reale interesse per il grande pubblico e i media, come il mio festival, autentico oscar dello spettacolo d’autore dal vivo!”.

Fatti di Musica 2021 poi proseguirà ancora a Cirella, dove in collaborazione con Publiepa il 16 agosto arriverà il live di Aka7even, rivelazione di “Amici 2021”, preceduto da Enula, altra protagonista del talent di Maria De Filippi.

Il 20 agosto ritorno a Reggio Calabria nella storica Piazza del Castello Aragonese, un vero teatro sotto le stelle davanti al Castello, per il concerto dei Subsonica, tra le migliori e più amate band italiane.

Il 21 agosto di nuovo a Cirella per il live di Aiello, “tutto esaurito” da settimane. Il cantautore cosentino tra i big all’ultimo Sanremo sarà premiato per l’originalità e bisserà il suo concerto il 24 agosto in Piazza del Castello Aragonese di Reggio (ancora biglietti disponibili), dove il 26 agosto arriverà pure Francesca Michielin, Premio Riccio d’Argento nella sezione “Miglior Cantante”.

Fatti di Musica 2021 si chiuderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

I biglietti per gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it