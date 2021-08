Ferragosto, Humanitas in campo per garantire i soccorsi. Testimonial d’eccezione l’attrice soccorritrice Claudia Conte

Per la settimana di ferragosto in Costiera Amalfitana arriva l’ambulanza del mare Humanitas, prima ambulanza marittima di rianimazione in Italia.

A bordo la giovane attrice e presentatrice, capitano dell’Humanitas, sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà e impegno sociale.

Ha deciso ancora una volta di dare il buon esempio ai giovani partecipando all’operazione speciale del corpo di soccorso internazionale Humanitas accanto al Presidente Roberto Schiavone di Favignana.

Tra i 200 uomini dell’Humanitas che nel fine settimana che coincide con il Ferragosto saranno in campo e in mare per vigilare, con le autorità preposte, sulla sicurezza di cittadini e turisti a bordo dell’Ambulanza del Mare oltre alla Conte il Prof. Giuseppe Noschese e il Prof. Vincenzo Mallamaci. Per la domenica di ferragosto oltre a due mezzi navali, con equipaggio formato da personale sanitario, è previsto pattugliamento in elicottero dell’Humanitas su litorale salernitano, la costiera amalfitana e cilentana, pronti a fornire il proprio aiuto qualora gli enti preposti lo richiedano.