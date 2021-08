Afghanistan. Talebani in palazzo presidenziale a Kabul

Le milizie talebane hanno preso il controllo del palazzo presidenziale di Kabul, e dalle ultime informazioni che arrivano dalla Capitale tramite l’Ambasciata USA, si sono uditi dei colpi di arma da fuoco anche nello scalo aereo della città. Kabul sta per cadere, se non è già caduta, nelle mani dei ribelli che attendono un passaggio completo del potere nelle loro mani. In questi giorni pare che i talebani tramite i loro rappresentanti abbiano “trattato” la possibilità di un governo di transizione. Al momento è questo uno dei risultati peggiori della politica estera (militare) americana nell’area.

