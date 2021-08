E’ morto Gianfranco D’Angelo

Avrebbe compiuto 85 anni il 19 Agosto, l’ attore Gianfranco D’Angelo è morto al Policlinico Gemelli di Roma. Carriera lunghissima la sua, prima in RAI, fu anche nel cast del Bagaglino, ed in Mediaset dove entro nelle grazie del grande pubblico con gli sketch comici “irriverenti” del programma Drive-in. Tra i programmi più noti alla platea televisiva, Gianfranco D’Angelo, aveva partecipato a Domenica In insieme con Raffaella Carrà ed aveva condotto Striscia La Notizia con Ezio Greggio. Famose le sue imitazioni di personaggi famosi e la sua satira socio-politica lo ha reso uno degli attori più amati dal pubblico. Numerosi anche i film di Gianfranco D’Angelo per lo più nel genere comico, l’attore era ultimamente impegnato in teatro.

