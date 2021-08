Lioni. Abbandona cuccioli tra i cassonetti. I Carabinieri lo rintracciano e salvano i piccoli

Un soggetto è sceso dall’auto, ha messo due cagnolini vicino ai cassonetti dei rifiuti, dopodiché è ripartito, rincorso dai cuccioli di cane che aveva abbandonato. I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni paesino della Campania, in provincia di Avellino, allertati da un passante hanno denunciato l’uomo e salvato i cagnolini, presi poi in adozione. E’ l’ennesima pericolosa storia di abbandono di animali di questa stagione estiva, pare che il responsabile sia stato individuato anche grazie all’utilizzo delle videocamere della zona. L’abbandono degli animali oltre ad essere un gesto incivile ed inumano mette in pericolo la sicurezza di chi percorre le strade.

