Intervento dei Vigili del Fuoco in corso a Messina per un incendio boschivo in località Campo Italia. E’ stata evacuata una struttura minacciata dalle fiamme. Sul posto operano quattro squadre, un canadair ed un elicottero Erickson S-64.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74352