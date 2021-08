Nuoro, incidente stradale sulla SS125

Alle 10.40 del 16 Agosto, la squadra di Siniscola è intervenuta sulla SS125 Km 208+600, in località Agrustos, nel comune di Budoni, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture in uno scontro frontale. Feriti gli occupanti di una Nissan Juke e di una Ford Ka trasportati agli ospedali di Olbia e Nuoro. Illeso il conducente della Fiat Punto anch’essa coinvolta. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno assistito le persone coinvolte e posto in sicurezza le auto interessate dal sinistro. Presenti sul posto i Carabinieri, la polizia di stato e il personale del 118.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74355