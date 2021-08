Vaccino. Da oggi hub aperti senza prenotazione per under 19

La variante Delta corre tra teenager e bambini

(DIRE) Roma, 16 Ago. – A un mese alla riapertura delle scuole, il Commissario all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, riserva una corsia preferenziale alle vaccinazioni dei minorenni. Da oggi, infatti, in tutta Italia saranno aperti gli hub vaccinali senza prenotazione per i ragazzi di età compresa tra i 12 ai 19 anni. Si tenta in questo modo di porre un ulteriore freno alla variante Delta del Covid che, stando a quanto reso noto dagli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, colpisce maggiormente i bambini e i ragazzi di età tra i 10 e i 19 anni. Sono loro, infatti, che si ammalano di più dei ventenni e il doppio dei trentenni e dei quarantenni. La variante Delta, intanto, comincia a correre anche tra i più piccoli: l’incidenza è cresciuta nella fascia 0-9 anni, superando i 50 casi ogni 100.000 abitanti. (Fde/ Dire) 11:09 16-08-21