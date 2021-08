Afghanistan. Draghi: Europa sarà all’altezza

“Prevenire infiltrazioni terroristiche”

(DIRE) Roma, 17 Ago. – “L’Europa sarà all’altezza”. Così il premier Mario Draghi, intervistato dal Tg1. “Ne abbiamo parlato stamattina con la Cancelliera Merkel. Abbiamo soprattutto parlato delle operazioni di evacuazione dell’Aeroporto di Kabul- ricorda- ma abbiamo iniziato a tratteggiare quelle che saranno le linee fondamentali della cooperazione a livello europeo. Siamo tutti consapevoli che la cooperazione è assolutamente necessaria per affrontare due obiettivi: l’accoglienza e la sicurezza. L’accoglienza nei confronti di tutti coloro che ci hanno aiutato in Afghanistan in questi anni e delle loro famiglie. Ma anche l’accoglienza di tutti coloro che si sono esposti in questi anni per la difesa delle libertà fondamentali, dei diritti civili, dei diritti delle donne. Questo è un piano complesso, richiede una cooperazione stretta fra tutti i Paesi ma soprattutto, tra quelli europei. Il secondo aspetto- conclude- riguarda la sicurezza, dovremo prevenire infiltrazioni terroristiche”. (Lum/ Dire) 20:30 17-08-21