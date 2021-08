Cagliari. Arrestato dai Falchi dopo una violenta lite

Non gradisce la consumazione e tenta di colpire con una testata un Agente

La Questura di Cagliari ha improntato un dispositivo che rivolge una particolare attenzione non solo alle zone costiere ma anche al centro cittadino e a tutte le aree di maggior afflusso turistico, senza tralasciare i quartieri residenziali, dove la presenza di abitazioni lasciate incustodite durante il periodo di vacanza potrebbe aumentare la loro esposizione in riferimento alla commissione di furti o comunque di illecite intrusioni. In tale ambito il lungomare Poetto, essendo meta di grande afflusso di persone, è maggiormente interessato dai servizi posti in essere dalla Squadra Mobile, soprattutto dopo l’arresto operato nei giorni scorsi di uno spacciatore sorpreso a vendere lo stupefacente ad un minore. Sempre nella stessa zona il Gruppo “Falchi”, che opera in abiti civili, ha proceduto all’arresto di un 29enne, già noto agli stessi operatori per i suoi numerosi precedenti di polizia, perché si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Gli Investigatori sono intervenuti perché all’interno di un chiosco era in atto una lite animata ad opera di due uomini originata per una consumazione non gradita. Il 29enne, insieme ad un amico, con un atteggiamento aggressivo (urla e minacce) nei confronti dei presenti è stato, dai poliziotti, prima invitato a calmarsi e successivamente ad allontanarsi. Per tutta risposta si è scagliato contro gli stessi tentando di colpirne uno con una testata. L’immediata reazione degli Agenti è servita a mettere l’uomo in condizione di non nuocere. Riportata la calma tra i presenti, l’uomo sempre in preda ad un impeto di ira, ha continuato ad inveire ed urlare per questo è stato accompagnato e tratto in arresto per Resistenza a P.U.