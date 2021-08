Ferrara, fa il bagno nuda in piscina denunciata per violazione di domicilio

Nella giornata di ieri un equipaggio delle Volanti veniva inviato dalla sala operativa presso un’abitazione della prima periferia cittadina in quanto il richiedente segnalava una persona sconosciuta intenta a farsi un bagno nuda nella piscina di sua proprietà. A quel punto l’uomo allertava la Polizia che procedeva ad identificare la donna in una cittadina romena del 1982, pregiudicata per reati contro il patrimonio e contro la persona, in Italia senza fissa dimora che, in relazione alla sua presenza in una proprietà privata, dichiarava di sentirsi accaldata e per questo motivo era entrata in acqua. La donna veniva accompagnata in Questura per l’espletamento delle formalità di rito al termine delle quali veniva denunciata in stato di libertà per il reato di violazione di domicilio.

Il Questore di Ferrara, considerati i precedenti di polizia, in particolare le diverse denunce di furto ai danni di esercizi commerciali siti nel centro cittadino e che le condotte, poste in essere possono dar luogo a un pericolo per la sicurezza pubblica ha emesso a carico della stessa un Divieto di Accesso, per un periodo di un anno, a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nel perimetro del centro storico. La violazione del divieto viene punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/2401611b6268aec99491584289