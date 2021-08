Incendi. Traffico bloccato sulla SS114 nel siracusano

Fiamme ai margini della strada tra svincoli di Augusta e Melilli

(DIRE) Palermo, 17 Agosto – Un incendio divampato ai margini della strada ha causato l’interruzione del traffico sulla Statale 114 ‘Orientale Sicula’, tra gli svincoli di Augusta e Melilli, nel Siracusano. Il blocco è all’altezza dell’insediamento industriale di contrada Bondife. A darne notizia è l’Anas, che si trova sul posto con il suo personale per la gestione della viabilità. Presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco. I mezzi in transito in direzione Siracusa vengono dirottati su strade secondarie attraverso lo svincolo di Augusta, mentre chi viaggia verso Catania viene smistato sulla viabilità alternativa attraverso l’uscita di Melilli. (Sac/Dire) 17:40 17-08-21