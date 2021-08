Roma. Droga di Ferragosto. Arrestate due persone e sequestrate 10 dosi

Comando Provinciale di Roma – Roma , 17/08/2021 10:13

Nell’ambito del dispositivo di controllo per il periodo di ferragosto, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette è finito un 50enne romano, già noto alle forze dell’ordine, notato, ieri sera, mentre si aggirava con fare sospetto in una piazza di spaccio di viale Pier Ferdinando Quaglia, e fermato per una verifica. I Carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale trovandolo in possesso di 10 dosi di cocaina e 110 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Gli stessi Carabinieri, qualche ora prima, hanno arrestato anche un 33enne, già sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in via Arnaldo Brandizzi. Giunti a casa dell’uomo per verificare la sua presenza, i Carabinieri si sono insospettiti per il suo eccessivo e immotivato nervosismo e hanno così deciso di approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione domiciliare, infatti, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare un panetto di hashish del peso complessivo di 100 g e 2.150 euro, ritenuti provento di attività illecita. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/droga-di-ferragosto.-arrestate-due-persone-e-sequestrate-dieci-dosi