Udine, doppio intervento per i Vigili del Fuoco

Poco dopo le 12 del 16 Agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Codroipo, mentre transitava sulla SS13, è intervenuta al km 112 direzione Codroipo per un incidente stradale. Un’automobilista a bordo della propria autovettura ha perso il controllo del mezzo andando a sfondare la recinzione della base dell’Aeronautica Militare di Rivolto finendo la propria corsa rovesciato su un fianco all’interno della base. Sul posto dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco della base con un mezzo antincendio aeroportuale e il personale sanitario dell’Aeronautica Militare con l’ambulanza militare. Gli operatori congiuntamente al personale dell’aeronautica hanno posto in sicurezza l’area dell’intervento e il personale del 118 ha preso in carico la persona coinvolta nell’incidente. Sul posto presenti anche i carabinieri della base aeronautica e del comune di Codroipo.

Alle 12.30 circa la squadra del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta nei boschi della zona di Fusea nel comune di Tolmezzo per la ricerca di una donna dispersa. I Vigili del fuoco assieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ai volontari del CNSAS hanno iniziato le ricerche della donna che è stata ritrovata in buone condizioni in una zona impervia. I soccorritori hanno posto in sicurezza la donna e successivamente è stata recuperata con il verricello dell’elicottero del servizio sanitario regionale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74364