Vaccino. Sono oltre 74 mln le dosi anti-covid somministrate in Italia

Bene Lombardia, Marche e Puglia: ecco il report aggiornato

(DIRE) Roma, 17 Ago. – Sono 74.137.720 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, il 95.2% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 77.892.015 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:07 di oggi. A livello regionale, la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare il 98,5% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono le Marche (97,4%) e la Puglia (96,4%). In coda alla ‘classifica’ troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano (87,6%), la Calabria (89,3%) ed il Friuli-Venezia Giulia (92,1%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.818 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 35.743.278, il 66,18% della popolazione over 12. (Fde/ Dire) 17:38 17-08-21