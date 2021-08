Gerusalemme: domati incendi nell’area boschiva, 1.700 ettari bruciati in 52 ore

10:06 – Dopo una dura battaglia durata tre giorni, i Vigili del Fuoco Israeliani hanno comunicato che gli incendi delle colline boscose vicino a Gerusalemme. I residenti dei villaggi intorno a Gerusalemme erano stati evacuati e l’aeronautica israeliana ha inviato canadair per tentare di domare le fiamme che hanno bruciato più di 1.700 ettari di terreno. Oggi le famiglie evacuate sono tornate a casa, inoltre i Vigili del Fuoco non hanno registrato alcuna vittima, solo qualche ferito. Anche l’Autorità palestinese ha messo a disposizione dei camion per domare l’incendio. Le autorità hanno anche impiegato un aereo da trasporto C-130J “Super Hercules” per scaricare ritardanti chimici sugli incendi. (cit. AL-JAZEERA)

SM