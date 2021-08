Israele, da oggi Green Pass covid obbligatorio per qualsiasi attività

E’ un provvedimento molto importante quello stabilito dal governo di Tel Aviv per sconfiggere il sars-cov-2 in Israele e riguarda tutti coloro che hanno più di tre anni di età (come riporta l’Agenzia ADN Kronos). E’ stato deciso e pensato per fare fronte all’aumento dei contagi nonostante la maggior parte della popolazione sia stata vaccinata con due dosi. Il Green Pass è obbligatorio per partecipare a qualsiasi attività pubblica dopo che ieri le autorità sanitarie locali hanno registrato 8.726 nuovi contagi. Poche le eccezioni all’obbligo, tra queste i luoghi di culto, dove si continuerà a poter accedere liberamente ma con non più di 50 persone presenti. Ai bambini fino a 12 anni di età potranno effettuare i test gratuitamente. Israele ha vaccinato il 58% della sua popolazione con una doppia dose di “vaccino” e circa un milione di queste persone hanno già ricevuto la terza dose. Quest’ultima è stata inoculata a: pazienti a rischio, personale sanitario, soggetti fragili. pare che la variante abbassi il tempo di efficacia del vaccino anti-covid. Il numero di malati gravi è 559, con 89 pazienti in terapia intensiva. I casi attivi sono 55.323 la situazione necessita quindi attenzione e probabili contromosse.

FMP