Medicina, UK: in sperimentazione l’aspirina per curare il cancro più grave

10:41 – Un team del Christie NHS Foundation Trust, a Manchester, ha deciso di avviare una sperimentazione dell’uso dell’aspirina unito all’immunoterapia per combattere il Cancro al seno più aggressivo. Secondo lo studio, l’aspirina potrebbe rendere i tumori difficili da curare, più reattivi ai farmaci antitumorali, grazie alle proprietà antinfiammatorie e all’effetto analgesico del farmaco. Inoltre potrebbe aiutare a prevenire alcune forme di tumore e ridurre il rischio di una diffusione nel corpo. Circa 8.000 donne all’anno ricevono nel Regno Unito una diagnosi di cancro al seno triplo negativo, una forma tumorale molto aggressiva che colpisce le donne più giovani e in particolare quelle di colore. La sperimentazione del farmaco sugli animali ha avuto un riscontro positivo, pertanto è stata avviata la sperimentazione umana con la speranza di curare le persone affette dalle forme più gravi di cancro. L’aspirina, oltre alle sue proprietà, è anche economica da produrre e ampiamente disponibile sul mercato, sarebbe dunque un’alternativa efficiente alle costose cure per il cancro. (cit. BBC)

SM