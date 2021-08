USA, grave siccità pluriennale: fiume Colorado e lago Mead ai minimi storici

10:21 – Per la prima volta nella storia, gli Stati Uniti hanno dichiarato che il fiume Colorado ha una carenza d’acqua notevole e il lago Mead, il più grande degli USA, drena acqua molto velocemente. Il Governo ha dovuto ridurre l’approvvigionamento idrico di milioni di persone tra Stati Uniti e Messico. Secondo le autorità tale grave carenza è dovuta ai cambiamenti climatici che hanno avuto un forte impatto negativo sulle piogge e sul caldo. Arizona, Nevada, California e Messico si servono del lago Mead per ricevere acqua, ma per la prima volta dagli anni ’30 il lago ha toccato il livello più basso. A Gennaio, secondo le previsioni, gli agricoltori in Arizona verranno colpiti da una grave carenza d’acqua e molti tagli verranno fatti in altri Stati a partire dal prossimo anno per tentare di non sprecare l’acqua del lago. La grave siccità pluriennale che ha colpito gli Stati Uniti non sembra finire, infatti secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il Pianeta tende a riscaldarsi di circa 1,2°C l’anno e la siccità sarà sempre più frequente e intensa. (cit. BBC)

SM