Ancona, incidente stradale a Ripe

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle17.30 in via San Pellegrino, nel Comune di Ripe, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi lungo la carreggiata. La squadra VVF di Senigallia ha estratto l’uomo dalle lamiere con attrezzi specifici per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto, il quali successivamente lo accompagnavano al Pronto Soccorso. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74501