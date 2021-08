Cellere (Vt). Sicurezza: rintracciato e arrestato latitante albanese

Comando Provinciale di Viterbo – Cellere (Vt) , 20/08/2021 10:17

I Carabinieri della Stazione di Cellere, durante un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, nel contesto dei servizi svolti capillarmente, per monitorare, identificare ed arginare i flussi di persone che in questi giorni arrivavano o lasciavano il “rave” di Valentano, hanno notato un soggetto da sottoporre a controllo che comunque alla vista dei Carabinieri ha assunto un atteggiamento evasivo, cosa che non è sfuggita alla pattuglia che ha avviato immediatamente, verifiche di profondità sulle banche dati, scoprendo che il soggetto era ricercato in Albania dal 2016, poiché condannato ad oltre 8 anni di carcere per rapina e furto. Immediatamente il latitante è stato bloccato e dichiarato in arresto e tradotto presso il carcere di Civitavecchia in attesa di essere estradato in Albania