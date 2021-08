Covid. Oggi sono 7.224 i nuovi contagi, 49 i decessi

Tasso di positività al 3,27%, terapie intensive in diminuzione (-5)

(DIRE) Roma, 20 Ago. – Sono 7.224 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260 (-36). Dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 4.471.225 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, compresi i guariti ed i morti. Sono 49 invece le persone decedute in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è ora pari a 128.683. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.211.080, ovvero 6.211 rispetto a ieri (+5.465 il giorno prima). Le persone attualmente positive, ossia quelle che hanno il virus, sono in tutto 131.462, 960 in più (+1.720 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 220.656, +14.125 rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 206.531. Il tasso di positività è del 3,27%, in leggera diminuzione rispetto al 3,5% di ieri. Cresce il numero delle persone ricoverate in ospedale con sintomi: oggi 3.692 mentre ieri erano state 3.627, con un aumento di 65 persone (ieri +68), mentre sono 455 i posti letto occupati in terapia intensiva (5 in meno rispetto alla giornata ieri), con 26 ingressi nelle ultime 24 ore (40 nella giornata di ieri). I guariti sono 4.211.080 (+6.211) e gli attualmente positivi sono 131.462 (+960). (Fde/ Dire) 17:31 20-08-21