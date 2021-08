Giro d’Italia a nuoto 2021: la dodicesima tappa coinvolgerà Tropea e Capo Vaticano

Ci siamo: atteso a Tropea l’atleta Salvatore Cimmino, straordinario nuotatore privo di una gamba, che da settimane sta portando avanti, tappa dopo tappa, il suo giro d’Italia a nuoto.

Il 21, grazie all’impegno congiunto di Vela Club Tropea e Rotary Club Tropea, Salvatore si impegnerà nella tappa Tropea – Capo Vaticano, all’insegna, ancora una volta, della sua filosofia: “La disabilità risiede nella società non nella persona: Costruiamo ponti e strade comuni per sostenere dialoghi non barriere”.

L’atleta, che inizia a nuotare per motivi di salute a causa di un osteosarcoma che lo priva di una gamba a 15 anni, ha macinato negli anni centinaia di miglia marine ed ideato il progetto «A nuoto nei mari del globo». Le sue imprese sportive lo hanno portato in Canada, Australia, Argentina, Israele, Africa, Stati Uniti. Quest’estate lo abbiamo visto attivo in acque italiane: è difatti protagonista del primo Giro d’Italia a nuoto ed in questi giorni è impegnato in due tappe calabresi, Catanzaro e Tropea, grazie all’impegno del Vela Club tirrenico.