INPS: è on line la domanda di adesione al fondo credito

A pochi giorni della pubblicazione del D.M. 12 Maggio 2021, n. 110, recante il Regolamento per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il via libera alla circolare Inps n. 128 del 19 Agosto 2021 che fornisce indicazioni in ordine all’adesione e alla nuova modalità telematica di presentazione della domanda. Inps era già intervenuto a fornire le prime indicazioni con il messaggio n. 2883 del 12 Agosto 2021. Da oggi tutti gli interessati possono aderire al fondo credito compilando la domanda on line disponibile sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).

Si ricorda che possono aderire al Fondo:

i dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica;

i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche che non fruiscono di trattamenti pensionistici a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica;

i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

La domanda dovrà essere presentata all’Inps entro il 20 Febbraio 2022.