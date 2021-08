OMS, Africa Occidentale: attivi contemporaneamente tre focolai di malattie infettive diverse

08:31 – In Africa il sistema sanitario è tra i più mal attrezzati al Mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mette in evidenza la difficoltà dei Governi locali nell’affrontare più malattie virali contemporaneamente. In Africa infatti, già vessata dalla Pandemia di Coronavirus che dall’anno scorso imperversa nel Paese, deve combattere anche con nuovi focolai di altre malattie infettive, tra cui il virus di Marburg e l’Ebola. Ad Abidjan, capitale della Costa d’Avorio, è stato trovato il primo caso di Ebola dal 1994, le autorità locali hanno così avviato una campagna di vaccinazione d’urgenza per evitare altri contagi. In Guinea invece è stato confermato un decesso per virus di Marburg, come scritto in precedenza. L’Africa Occidentale è particolarmente sensibile alle malattie infettive, in quanto il sistema sanitario è generalmente più debole rispetto ad altre regioni africane. Nell’ultimo mese infatti sono stati registrati, secondo AL-JAZEERA, “il maggior numero di decessi per COVID-19 dall’inizio della pandemia e i casi sono in aumento in Costa d’Avorio, Guinea e Nigeria“. Combattere contemporaneamente tre focolai di malattie infettive diverse è molto difficile anche per i Paesi che posseggono avanguardie tecnologiche, in Africa Occidentale diventa una sfida ardua. (cit. AL-JAZEERA)

SM