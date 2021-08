Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’autogrù in supporto al Nucleo sommozzatori e alla sezione navale per il recupero di un peschereccio, affondato nelle acque del porto “La Cala” durante lo stazionamento notturno in banchina. L’operazione di recupero ha permesso di limitare lo sversamento di idrocarburi dall’imbarcazione nelle acque del porto.