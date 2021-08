Reggio Calabria. Arte e Bellezza al Calajunko. Il 22 Agosto: presentazione della Collettiva d’Arte “Mare Nostrum” e tappa Regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia

Si terrà Domenica 22 Agosto dalle ore 20.30 alle ore 21.30, al Lido Emily’s Calajunko di Reggio Calabria la presentazione della Collettiva d’Arte “Mare Nostrum”. ilMetropolitano.it propone tre giovani talentuosi fotografi: Federica Romeo, Silvana Marrapodi e Nicolò Morabito esporranno i loro “scatti” nei quali è immortalata l’importanza del nostro mare e nello specifico il tratto che bagna le coste della città Metropolitana di Reggio Calabria. Il Mare inteso e fotografato nella sua importanza e completezza: la navigazione, la pesca, la bellezza dei paesaggi, le possibilità turistiche e sportive che ne scaturiscono. Tutto espresso nelle foto di tre giovani talenti reggini. La mostra fotografica sarà arricchita dall’esposizione delle sculture di Totò Viglianti, giovane e talentuoso scultore “prodotto” dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria che rappresenterà la mitologia e la storia legata al tratto di mare in oggetto della mostra.

La mostra dei 4 giovani reggini avrà un padrino d’eccezione, il professore e giornalista nonchè noto critico d’arte e Presidente dell’Associazione culturale Le Muse oltre che Direttore della Pinacoteca Area grecanica-Bova Marina, Giuseppe Livoti, il quale colloquierà con gli artisti durante il proseguo della serata. Esattamente sul palco della tappa Regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia (inizio ore 22.00 circa), evento organizzato dall‘Agenzia Delfino Blu di Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, che seguirà l’esposizione della mostra. Saranno ospiti graditi della serata i dirigenti e alcuni atleti della Farmacia Pellicanò RC BIC, squadra che milita nel campionato di serie A nazionale del Basket in carrozzina, i quali aggiorneranno i presenti sul prossimo campionato. Madrina la nota influencer e show girl Emilie Nef Naf che siederà tra i giurati. La mostra collettiva si terrà nel pieno rispetto della regole anti-covid, la partecipazione è quindi legata\limitata a lista\invito oppure con drink card all’entrata presso l’Emily’s Calajunko, struttura ospitante che garantirà i controlli all’ingresso per il rispetto della normativa vigente. Due eventi, organizzati nel nome della – bellezza -, all’insegna del bello di natura tra memoria e fisicità, tra immersione nell’arte della fotografia e recupero della nostra mitografia identitaria, non dimenticando lo sport ed il suo ruolo formativo, testimonianza delle “diverse abilità ” nell’accettazione dell’altro come valore aggiunto e necessario per la nostra società.

