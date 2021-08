Covid-19: rinviato a Gennaio 2022 il rientro negli uffici Apple

10:19 – Come altre compagnie e scuole, tra cui Amazon e altre descritte in precedenza, anche Apple ha deciso di rimandare per la seconda volta l’apertura degli uffici ai dipendenti per Gennaio 2022. L’aumento dei casi e i timori per la diffusione delle nuove varianti, hanno portato Apple, una delle società tecnologiche Big Tech più importanti al Mondo, a scegliere di aspettare Gennaio per far rientrare i propri dipendenti in ufficio. I dipendenti verranno informati ufficialmente del rientro in ufficio un mese prima rispetto alla data stabilita. Apple aveva già deciso di rimandare il rientro in ufficio da Settembre a Ottobre. (cit. ANSA)

