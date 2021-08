Addio a Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice Rai

E’ morta oggi, all’età di 92 anni, Nicoletta Orsomando. Si è spenta a Roma, in ospedale, dopo una breve malattia, a riferirlo fonti della famiglia. Nata a Casapulla, in provincia di Caserta, l’11 gennaio del 1929, per 40 anni è stata annunciatrice televisiva italiana per la Rai, dall’ottobre del 1953 al dicembre del 1993. Considerata l’annunciatrice Rai per antonomasia, Nicoletta ha conquistato i telespettatori italiani con la sua dizione perfetta, il suo volto tranquillo, il suo aspetto rassicurante e i suoi modi di fare garbati. Nel corso della sua carriera ebbe anche alcune esperienze come conduttrice. Si è sposata nel 1955, ha avuto un’unica figlia e si è separata dopo sei anni. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.15 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere di Roma.