Roccella Jazz Festival, il 22 Agosto giornata d’apertura della XLI edizione di Rumori Mediterranei

Giorno 22 agosto, a Roccella Jonica giornata d’apertura della XLI edizione di Rumori Mediterranei. Prima serata al Teatro al Castello all’insegna della festa, dei libri, dei ricordi e del jazz d’avanguardia. “Aperibook – Aperitivo con l’autore”, “Techeroccellajazz” e il concerto del “The virtue of ignorance trio”, i temi salienti della serata.

Giorno 23 si darà inizio a Next Generation Jazz, la sezione dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano ed europeo. Due i gruppi in programma: The Mediterranean Jazz Sextet e il Matteo Mancuso Trio. Giorno 24 toccherà all’AGEA PROJECT e alla Rockella Jazz Band con il progetto originale “FROM NEWPORT TO KNEBWORTH”.

Giorno 25 gli albanesi dell’AJS Quartet con il loro nuovo progetto di jazz balcanico che sarà eseguito per la prima volta in Italia. Finale di serata con Noa che presenterà un progetto imperniato sulle percussioni.

Giorno 26 il primo set sarà affidato ai Mack che avranno come ospite il possente rapper newyorkese Donald D. A seguire, la premiere europea della JazzMakam Athens Orchestra, una formazione greca che presenta un progetto molto mediterraneo.

Il 27 apertura con “Meeting in Roccella” un formazione presentata in prima mondiale grazie a Vincenzo Staiano, direttore artistico del Festival. Protagonisti Luke Stewart, Dudu Kouate’, Thomas Umbaca e Raul Catalano. In seconda serata, Bardamu con K. Sparks, uno degli esponenti più vivaci della scena hip-hop newyorkese.

Giorno 28 il top delle percussioni mondiali. Concerto d’apertura di “Dudu’ Kouate & The Africation Trio”, ovvero, l’Africa rivisitata dal celebre percussionista senegalese. A seguire, per la prima volta in Italia, “Holographic Circle”, già cd di grande successo, del Ronnie Burrage Quartet, guidato da uno dei più grandi batteristi statunitensi.

Giorno 29 grande chiusura con la “European Galactic Orchestra”, una all – star europea guidata da Gabriele Mitelli, e la trascinante band francese dei Lehmmans Brothers.

Nei giorni 22-23-24 “Aperibook – Aperitivo con l’autore”. Nei tre incontri Giuseppe Rossi (Università IULM di Milano) presenterà un libro di Raul Catalano (musicista e scrittore) e due di Guido Michelone (ordinario di Storia della Musica Afro-americana alla Cattolica di Milano).