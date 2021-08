Ruba una cassa di birra al supermercato. Arrestato

Ieri mattina, i poliziotti del Commissariato Centro hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a P.U., un tunisino di 32 anni già gravato da precedenti specifici. L’uomo è stato notato da un dipendente addetto alla vigilanza di un supermercato mentre si allontanava con una cassa di birra rubata all’interno del negozio. Richiamato dal vigilante affinchè restituisse la merce asportata o la pagasse, si è rifiutato dicendo che non aveva soldi e si è allontanato. Gli agenti, immediatamente allertati, hanno rintracciato il 32enne seduto su una sedia sotto i portici della via, con accanto ancora la cassa di birra. Alla vista della Polizia, ha reagendo con minacce, arrivando fino a sputare nei confronti degli operatori e tentare di afferrare un bastone per colpirli. Questa mattina la direttissima. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/8466120e22929bd6338641624