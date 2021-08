Il Colonnello Carlo Lecca è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona

In passato ha comandato, in successione, il NORM della Compagnia di Reggio Calabria, le Compagnie di Melito Porto Salvo e Reggio Calabria

Il Colonnello Carlo LECCA, ufficiale superiore dell’Arma alla guida del Carabinieri di Aosta, promosso nel luglio 2020 dal grado di Tenente colonnello al grado di Colonnello, a fine mese di Agosto 2021 prenderà il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ancona, subentrando al pari grado Colonnello Cristian CARROZZA, questi destinato quale Capo Ufficio, al Comando Generale dell’Arma in Roma.

Nato in Sicilia, 52 anni, coniugato con cinque figli, laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza con master in Diritto dell’Ambiente, il Col. LECCA ha una vasta esperienza nell’Arma Territoriale ed in polizia giudiziaria, avendo comandato, in successione, il NORM (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Reggio Calabria, le Compagnie di Melito Porto Salvo e Reggio Calabria, la Sezione Anticrimine di Catanzaro e la Compagnia di Livorno. Ha retto ultimamente il Gruppo Carabinieri di Aosta per due anni, dopo un incarico allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

D.C.