Napoli. San Carlo Arena: tenta di estorcere soldi ai genitori. Arrestato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via De Curtis per la segnalazione di un’aggressione a scopo estorsivo. Giunti sul posto, hanno trovato un giovane in forte stato di agitazione che, brandendo un coltello, inveiva contro i genitori i quali cercavano inutilmente di calmarlo. I poliziotti lo hanno bloccato e i genitori hanno raccontato che il figlio, già nei giorni scorsi, si era fatto consegnare diverse somme di denaro ma stavolta, di fronte al loro rifiuto, aveva messo a soqquadro l’abitazione per poi minacciarli e aggredirli. Un 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Napoli/articolo/218961223259b1269430976035