Coronavirus, Nuova Zelanda: prorogato lockdown fino a Sabato, ad Auckland fino a fine del mese

10:44 – La Nuova Zelanda ha segnala 35 nuovi contagi sul territorio 33 dei quali ad Auckland. A causa dell’aumento dei contagi, le autorità locali hanno deciso di prorogare il lockdown imposto per contenere la diffusione del Coronavirus, almeno fino a Sabato. Ad Auckland invece, che ha registrato un notevole aumento dei casi, il lockdown perdurerà fino alla fine del mese. Martedì 17 Agosto la Nuova Zelanda aveva avviato il lockdown, chiudendo le scuole e le attività non essenziali. La decisione voluta per prudenza, segue la scoperta per la prima volta dal 28 Febbraio, ad Auckland di un caso di trasmissione locale. Grazie alle precauzioni prese in anticipo, la Nuova Zelanda ha registrato solamente 26 decessi dall’inizio della pandemia. (cit. ADNKRONOS)

SM