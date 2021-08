Economia, criptovaluta: dopo ribasso, Bitcoin torna a superare i 50.000$

09:46 – Per la prima volta dopo tre mesi, i Bitcoin tornano sopra i 50.000 Dollari. Inventata nel 2008 da Satoshi Nakamoto, un anonimo inventore o gruppo di inventori, i Bitcoin alle 13:00 ora locale (07:00 ora italiana) hanno segnato un rialzo del 3,47% sui mercati asiatici, fino a raggiungere i 50.316,87 Dollari. A Maggio la criptovaluta aveva registrato una parabola discende, dovuta principalmente alla decisione del CEO di Tesla, Elon Musk, di non accettare Bitcoin per l’acquisto delle sue auto elettriche, per via dei timori sul possibile impatto ambientale della produzione del mining di Bitcoin, sia per il giro di vite della Cina. (cit ANSA)

