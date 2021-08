Successo della serata dedicata alla bellezza al Calajunko. Mare Nostrum sarà riproposta

Assegnate le fasce della tappa Regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia

E’ stata inaugurata ieri a tarda sera presso il Calajunko la collettiva d’arte “Mare Nostrum”. Foto e sculture che “raccontano” il Mar Mediterraneo e più precisamente il tratto di mare dello Stretto di Messina. I tre fotografi, Federica Romeo, Silvana Marrapodi e Nicolò Morabito, e lo scultore Totò Viglianti, hanno esposto i loro lavori “patrocinati” da Ilmetropolitano.it e spiegati dal critico d’arte, Prof. Giuseppe Livoti direttore della Pinacoteca Area Grecanica di Bova. L’esposizione è stata espressamente apprezzata dai numerosi invitati intervenuti, che hanno ammirare foto e sculture, nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid.

I quattro, tutti “prodotti” dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, sono stati successivamente chiamati a colloquiare col prof. Livoti sulla passerella dell’evento della selezione Regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia, (vinta dalla reggina Sara Mannino) e sono stati presentati al pubblico. Gli artisti hanno volutamente riscritto una narrazione in cui il mito del Mare Nostrum ha idealmente collegato il rapporto tra mare, orizzonte e divinità che lo hanno da sempre animato. Le fotografie sono utili e necessarie per i 3 fotografi per descrivere con atteggiamento metafisico, o luoghi, o memorie o ancora il rapporto tra l’ uomo ed il mare. Le sculture presentare invece una attualizzazione di mitografie contemporanee, nell’ attento passaggio tra tempo passato e tempo attuale, rappresentazioni plastiche utili a raccontare il periodo storico che stiamo vivendo. Queste alcune delle riflessioni conclusive di Livoti.

Ospiti d’eccezione. così come previsto, sia della mostra Mare Nostrum che del contest di bellezza anche i dirigenti ed alcuni atleti della Farmacia Pellicanò BIC Reggio Calabria, chiamati anche loro in passerella da Valeria Pellegrino a fare il punto della situazione sul prossimo campionato di Serie A che la squadra si appresta a giocare ed a lanciare un appello per trovare imprenditori e sponsor per portare avanti un progetto ambizioso dai risvolti non solo sportivi ma anche e soprattutto sociali molto importanti. La mostra collettiva “Mare Nostrum”, visto il consenso riscosso, sarà molto probabilmente riproposta con altri innesti nel corso dei mesi autunnali. ( a seguire la prima galleria fotografica)

